Arrestado en Las Palmas de Gran Canaria un hombre con dos órdenes judiciales tras agredir a un policía fuera de servicio

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un varón de 44 años por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad, además de tener dos requisitorias judiciales en vigor. Los hechos ocurrieron en la noche del 28 de enero, cuando un agente del cuerpo, que se encontraba fuera de servicio, reconoció al individuo en la vía pública.

Según la información facilitada este lunes por la Policía Nacional, el agente tenía conocimiento previo de que sobre esta persona pesaban dos órdenes de búsqueda judicial, lo que motivó que decidiera seguirlo discretamente para comprobar su identidad.

Intento de huida y agresión al agente

Al darle el alto e identificarse como policía, mostrando su carné profesional y placa, el sospechoso reaccionó emprendiendo la huida a la carrera. La persecución fue breve y el individuo fue interceptado poco después. Sin embargo, lejos de colaborar, arremetió de forma violenta contra el agente, intentando golpearle en el rostro.

Durante el forcejeo, ambos cayeron al suelo, produciéndose una situación de riesgo tanto para el policía como para los viandantes que se encontraban en la zona en ese momento.

Apoyo de otro agente y colaboración de seguridad privada

En el transcurso de la intervención, un segundo agente de la Policía Nacional, también fuera de servicio y que se encontraba entre los transeúntes, presenció los hechos y acudió en apoyo de su compañero. Gracias a la actuación conjunta de ambos policías, lograron reducir y contener al individuo, evitando que la situación derivara en consecuencias más graves.

Otro agente fuera de servicio y un vigilante de seguridad que presenciaron la escena, colaboraron en la intervención

Asimismo, un vigilante de seguridad privada que prestaba servicio en un centro cercano colaboró activamente, procediendo a engrilletar al detenido una vez que la situación quedó controlada.

Dos requisitorias judiciales por robo con fuerza

Tras informar de lo sucedido a la sala operativa CIMACC del 091, se confirmó que al arrestado le constaban dos órdenes judiciales de búsqueda en vigor, ambas relacionadas con delitos de robo con fuerza en las cosas. Hasta el lugar se desplazó una patrulla policial, que se hizo cargo del detenido y lo trasladó a dependencias policiales.

Como consecuencia del forcejeo, uno de los agentes resultó lesionado, por lo que tuvo que recibir asistencia sanitaria posteriormente, sin que se haya informado de lesiones de gravedad.

Ingreso en prisión por orden judicial

Una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso inmediato en prisión.

Desde la Policía Nacional se ha subrayado la rápida actuación y profesionalidad de los agentes implicados, destacando también la importancia de la colaboración del personal de seguridad privada en este tipo de intervenciones.