Un hombre muere tras caer su vehículo por un desnivel en Telde

Un trágico accidente tuvo lugar en la noche del pasado domingo en la Avenida Joan y Víctor Jara, en el municipio de Telde. Un hombre de 65 años perdió la vida cuando el vehículo que conducía se precipitó por un desnivel, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias. La Sala recibió el aviso del percance a las 23.17 horas.

A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, las lesiones sufridas fueron mortales.

Intervención de los servicios de emergencia

El Cecoes recibió la alerta en la que informaba de un coche volcado y caída en una zona de difícil acceso en la zona de Valle de Jinámar. De inmediato, se activaron los recursos necesarios para atender la emergencia. En el lugar del incidente, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplegó una ambulancia medicalizada y otra unidad de soporte vital básico.

Al llegar, el personal médico confirmó el fallecimiento del conductor, quien se encontraba atrapado bajo el vehículo. El accidente provocó lesiones tan graves que, pese a los esfuerzos de los profesionales, no fue posible salvar su vida.

Despliegue de recursos

Los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria fueron los encargados de asegurar el vehículo accidentado y proceder a la liberación del cuerpo de la víctima.

Un hombre muere tras caer con su coche por un desnivel en la Avenida Joan y Víctor Jara en Telde / Google Maps

Además, la Policía Local de Telde colaboró con el resto de los recursos de emergencias y realizó las diligencias correspondientes.

El accidente está siendo investigado por las autoridades competentes para determinar las causas exactas del mismo.