Interceptado en Mogán mientras conducía ebrio con un carnet falso expedido en Irlanda

La Policía Local de Mogán ha abierto diligencias contra un conductor por presuntos delitos contra la seguridad vial y falsificación documental, tras ser interceptado en la madrugada del 28 de enero conduciendo en estado de embriaguez y portando un permiso de conducir falso, supuestamente expedido en Irlanda.

El suceso tuvo lugar sobre las 3:30 horas, durante un control policial estático de tráfico, en el que los agentes detuvieron un vehículo al sospechar que su conductor podía estar influenciado por el alcohol. Las pruebas realizadas in situ no dejaron lugar a dudas: el resultado fue positivo, con una tasa superior a 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, umbral que constituye un delito penal según la legislación española.

Carnet sospechoso y sin validez en las bases de datos oficiales

Además del positivo en alcohol, la intervención del conductor dio un giro más grave cuando los agentes solicitaron su documentación. Aunque presentó un carnet de conducir presuntamente expedido por la República de Irlanda, los efectivos observaron evidentes indicios de falsificación.

Tras comprobar los datos en los sistemas de la Dirección General de Tráfico (DGT) y en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico, se confirmó que no existía ningún permiso de conducción en vigor vinculado al individuo. Por lo tanto, los agentes concluyeron que el documento presentado era fraudulento.

El caso pasa a manos de la Guardia Civil y la Justicia

Ante esta situación, la Policía Local de Mogán procedió a la intervención del carnet falso y lo remitió, junto con las diligencias, al Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico, que se encargará de su peritación técnica y análisis forense documental. Esta fase determinará el alcance exacto de la falsificación y será clave en el proceso judicial.

El vehículo fue inmovilizado y trasladado al depósito municipal, quedando fuera de circulación como medida de precaución y de protección a la ciudadanía.