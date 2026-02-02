Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retenciones en el tráfico por un accidente múltiple en la GC-3 en Las Palmas de Gran Canaria

En el choque en la Circunvalación capitalina, a la altura de la potabilizadora, se han visto implicados cinco vehículos, según el Cecoes del Gobierno de Canarias

Accidente en la GC 3, frente la potabilizadora de Las Palmas de Gran Canaria, este lunes

La colisión entre cinco vehículos en la mañana de este lunes en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3) ha provocado retenciones en el tráfico, ha avisado en torno a las 8.30 horas el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El percance ha tenido lugar a la altura del kilómetro 0,5, en sentido subida, en el municipio capitalino, por lo que se ha pedido a los conductores que extremen la precaución. El choque múltiple se ha registrado cerca de la potabilizadora, según fuentes de los servicios de emergencias.

Afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos, indica el Cecoes.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia CIvil de Tráfico y operarios del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria.

