Cierre total de la carretera que conecta Tenteniguada y Valsequillo por un desprendimiento
El incidente, ocurrido la tarde del martes 3 de febrero, dejó un vehículo afectado pero sin heridos; la carretera permanece cortada en ambos sentidos
Valsequillo
La tarde de este martes, 3 de febrero, un desprendimiento de tierra y rocas en la conocida vuelta del Laderón obligó al cierre total de la carretera GC-41, que conecta Tenteniguada con Valsequillo, en la isla de Gran Canaria.
Aunque el incidente afectó a un vehículo que circulaba por la zona en el momento del desprendimiento, no se han registrado daños personales, según han confirmado fuentes del operativo de emergencia.
Carretera cerrada en ambos sentidos por seguridad
La magnitud del desprendimiento obligó a las autoridades a cortar el tráfico en ambos sentidos de la GC-41 de forma inmediata. La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de los conductores y facilitar el acceso de los equipos de emergencia, así como de mantenimiento y limpieza.
