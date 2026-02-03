Detenida en Vecindario por acoso, amenazas y daños a una vecina tras meses de hostigamiento

La Guardia Civil de Vecindario ha detenido a una mujer como presunta autora de los delitos de acoso, amenazas y daños, tras una investigación que permitió esclarecer una cadena de episodios de hostigamiento sufridos por una vecina durante varios meses. La detención se produjo el 21 de enero de 2026, después de que los agentes lograran reunir pruebas suficientes que acreditan una conducta continuada y deliberada contra la víctima.

La investigación se inició en noviembre de 2025, cuando la víctima denunció el comienzo de una serie de comportamientos intimidatorios tras finalizar una relación de amistad con la ahora detenida. Según la información recabada, el primer episodio consistió en un mensaje amenazante enviado a través de una aplicación de mensajería, que dio paso a una situación de acoso persistente.

Con el paso de los días, la conducta se intensificó. La víctima comenzó a recibir decenas de llamadas diarias, muchas de ellas en horarios nocturnos, además de sufrir apariciones inesperadas de la agresora en lugares que frecuentaba habitualmente. Estas acciones generaron un clima constante de miedo y ansiedad que afectó de forma directa a su vida cotidiana.

Amenazas y un intento de agresión delante de menores

La escalada de los hechos alcanzó uno de sus momentos más graves cuando la presunta autora se presentó en las inmediaciones de un centro educativo de la localidad e intentó agredir físicamente a la víctima delante de sus hijas menores. La intervención de un familiar evitó que el ataque se consumara, pero el impacto emocional fue determinante.

Tras este episodio, el temor de la afectada aumentó notablemente. La mujer se vio obligada a alterar sus rutinas diarias e incluso a abandonar temporalmente su domicilio, con el objetivo de proteger su integridad física y la de sus hijas.

Daños materiales y actos vandálicos reiterados

A los episodios de acoso psicológico y amenazas se sumaron daños materiales continuados. En varias ocasiones, la víctima encontró las ruedas de su vehículo pinchadas en distintos puntos del municipio, lo que reforzó la sensación de persecución.

El acoso persistente incluyó daños en su vehículo, amenazas de muerte y pintadas injuriosas en su domicilio

Posteriormente, la agresora accedió sin autorización a la zona privada de un edificio residencial, donde realizó pintadas con insultos tanto en la fachada como en la puerta de la vivienda de la víctima. Estos actos vandálicos incrementaron la inseguridad y evidenciaron la persistencia del hostigamiento.

Investigación policial y pruebas determinantes

Ante la gravedad de los hechos, el área de investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Vecindario asumió el caso. Los agentes centraron su trabajo en recopilar pruebas objetivas y testimonios que permitieran acreditar la autoría de los hechos.

Uno de los avances clave fue el análisis de las cámaras de seguridad del inmueble donde residía la víctima. A pesar de los intentos de la autora por ocultarse, las grabaciones permitieron identificarla mientras merodeaba por el garaje, acompañada de otra persona y utilizando la linterna del teléfono móvil para localizar el vehículo de la afectada.

De forma complementaria, el análisis técnico de los registros telefónicos y de los audios aportados por la víctima resultó decisivo para demostrar la continuidad del acoso y el ánimo persistente de hostigar. Además, los investigadores lograron unificar varias denuncias previas, presentando ante la autoridad judicial un patrón de conducta continuado, evitando que los hechos fueran tratados como incidentes aislados.

Detención y puesta a disposición judicial

Durante el momento de la detención, la investigada mostró una actitud hostil y desafiante hacia los agentes, llegando a proferir expresiones ofensivas contra ellos. Una vez finalizadas las diligencias, el caso fue remitido a los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana, donde la detenida fue puesta a disposición judicial.