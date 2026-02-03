Detenido en Arrecife un joven por provocar un incendio que puso en peligro la vida de dos personas
El arrestado por la Policía Nacional en Lanzarote, tras agredir y robar a un hombre, prendió fuego a la vivienda precaria donde se encontraban dos personas, que fueron rescatadas por los bomberos
La Policía Nacional ha detenido en Arrecife a un joven de 20 años como presunto autor de un delito de daños y un delito de lesiones, tras una investigación relacionada con un incendio provocado de forma intencionada que puso en grave peligro la vida de varias personas.
La detención se produjo el 27 de enero, semanas después de unos hechos ocurridos en diciembre de 2025 en la capital lanzaroteña.
Un incendio en una construcción en ruinas
Los hechos se remontan a un grave suceso registrado en un descampado de Arrecife, próximo a la calle La Inés, donde se localiza una construcción en ruinas que era utilizada de manera precaria como vivienda por varias personas. Según la investigación policial, el ahora detenido se encontraba en el interior del inmueble cuando fue sorprendido sustrayendo el teléfono móvil de uno de los moradores.
Al verse descubierto, el joven reaccionó de forma violenta. Primero agredió a la víctima con un tablón de madera, golpeándole en la cabeza, y posteriormente le causó una lesión con un arma blanca, incrementando la gravedad de los hechos.
Fuego intencionado tras la agresión
Lejos de abandonar el lugar tras la agresión, el presunto autor prendió fuego de forma deliberada a la vivienda antes de huir. En el interior del inmueble se acumulaban numerosos enseres y desechos, lo que favoreció que el incendio se propagara con extrema rapidez y violencia.
La peligrosidad de la situación fue especialmente elevada debido a las características del lugar. El edificio presentaba zonas tapiadas y accesos complicados, lo que dificultó una evacuación normal y aumentó el riesgo para las personas que se encontraban en su interior.
Dos personas atrapadas y rescate de emergencia
En el momento del incendio, dos personas se encontraban pernoctando en el interior de la construcción. Ambas quedaron atrapadas por el fuego y el humo, sin posibilidad de salir por sus propios medios. Finalmente, fueron rescatadas por efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias, que actuaron con apoyo de escaleras para facilitar la evacuación.
La rápida intervención de los servicios de emergencia resultó clave para evitar consecuencias aún más graves, dadas las condiciones del inmueble y la intensidad del incendio.
Huida y localización del sospechoso
Tras los hechos, el presunto autor abandonó Arrecife y se refugió en la localidad de Playa Blanca, con la intención de eludir la acción policial. La investigación continuó activa y permitió seguir su rastro gracias a la colaboración entre cuerpos policiales.
La coordinación entre la Policía Nacional y el Puesto de la Guardia Civil de Yaiza fue determinante para localizar al sospechoso. A través de los canales habituales de cooperación, se activó un dispositivo que culminó con su detención.
Una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, que será la encargada de determinar las medidas a adoptar.
