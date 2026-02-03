Detenido tras atrincherarse en una ermita de Las Palmas de Gran Canaria con dos feligresas y agredir a un voluntario que pegaba carteles

Exigió un teléfono móvil. A gritos pidió hacer una llamada y, si no se lo conseguían, amenazó con matar a una de las señoras con las que se había atrincherado en la ermita de San Blas. No lo hizo. La Policía Nacional redujo y detuvo este lunes por la tarde a un individuo tras encerrarse en la capilla de la plaza de Santo Domingo del barrio de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria y bloquear la puerta.

El episodio se desencadenó a las 18.30 horas. En ese momento un hombre, de alrededor de 40 años según las primeras informaciones, llegó a la plaza de Santo Domingo y se dirigió a la entrada de la ermita de San Blas.

En la puerta, un colaborador pegaba carteles para anunciar la festividad del santo que alivia la garganta, una ceremonia que se celebrará este martes. Casi sin mediar palabra, el hombre cogió una de las barras de los pósteres y agredió al colaborador del templo con ella, antes de ponerse a gritar en la entrada de la ermita y empezar a desnudarse.

Acto seguido, sin que nadie pudiese controlarlo, se atrincheró en la ermita, según los datos a los que ha tenido acceso LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. En el interior, había en ese momento dos mujeres rezando que se quedaron encerradas con él. El hombre bloqueó las dos puertas de madera de la entrada poniendo bancos de dentro del templo como peso, para que nadie pudiese acceder.

Testigos de lo ocurrido llamaron de inmediato al 112 y al 091, ya que el ahora arrestado se negaba a abrir la puerta. Desde el interior tan solo reclamaba a gritos un teléfono móvil para hablar con su madre. Con total agresividad y fuera de sí, dañó parte del mobiliario de la ermita, como asientos y cristales de las ventanas, que rompió tras arrojarle objetos.

A la zona acudieron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que intentaron convencerlo para que abriese los portones, pero hizo caso omiso a las órdenes de la Policía. «Si no me dais un teléfono en diez minutos para llamar a mi madre mato a una», gritó.

Reducido tras media hora

Tras casi media hora, la Policía logró acceder a la ermita después de conseguir desbloquear la puerta. Una señora intentó huir en ese momento y el individuo aprovechó para retenerla cogiéndola por la espalda. Del tirón, la mujer perdió el equilibrio y chocó contra uno de los bancos, sin sufrir lesiones reseñables.

Los agentes consiguieron reducirlo y detenerlo, pese a la agresividad que mostraba. Ninguna de las personas afectadas —ni el colaborador que pegaba carteles ni las mujeres— sufrieron heridas de gravedad. Él, que se sospecha que puede padecer alguna enfermedad mental, fue trasladado a un centro de salud para su valoración, bajo custodia policial.

Los intervinientes de la Policía Local solicitaron para la actuación la colaboración de algún agente que portara dispositivo electrónico de control (la denominada pistola taser), «una herramienta no letal que puede utilizarse en situaciones con riesgo para la integridad física de las personas», explica el delegado de CSIF Javier Pascua.

El sindicato denuncia que «todos los dispositivos están asignados a la Unidad de Intervención y Apoyo de Policía Local», y las tres taser que el Área de Seguridad y Emergencias presentó hace tres semanas «no se han asignado aún a ningún agente de la plantilla».

Este martes, la ermita de San Blas abrirá sus puertas como estaba previsto para celebrar el día de su patrón, que según la tradición alivia los dolores de garganta.