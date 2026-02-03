Dos jóvenes detenidos en Arrecife por robos con violencia y agresiones en plena vía pública

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Arrecife, el pasado 26 de enero, a dos jóvenes de 20 años de edad, ambos con múltiples antecedentes policiales, como presuntos autores de varios delitos de robo con violencia y lesiones cometidos en la vía pública durante el fin de semana anterior.

Los hechos investigados se produjeron durante el fin de semana del 23 de enero, cuando se registraron al menos dos episodios de especial violencia. En el primero de ellos, una persona fue abordada por uno de los ahora detenidos, que la empujó al suelo para arrebatarle el teléfono móvil. Como consecuencia de la caída, la víctima sufrió lesiones, cuya gravedad no ha sido detallada.

En un segundo suceso, ambos jóvenes actuaron de manera conjunta contra otro varón. Según la investigación policial, uno de los implicados inmovilizó a la víctima por la espalda, empleando la conocida técnica del “mataleón”, mientras el otro intentaba sustraerle el teléfono móvil. Este método de actuación puso en serio riesgo la integridad física del afectado.

Investigación y rápida identificación de los autores

Tras tener conocimiento de los hechos, la Policía Nacional puso en marcha una investigación que permitió esclarecer los robos en pocos días. El trabajo policial se basó en el análisis del modus operandi, las descripciones facilitadas por las víctimas y el estudio de las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia situadas en la zona donde se produjeron los ataques.

Los arrestados utilizaban la técnica del mataleón y el tirón para inmovilizar a sus víctimas y sustraerles las pertenencias, llegando a ocasionarles lesiones a las víctimas

Gracias a estas diligencias, los agentes lograron identificar, localizar y detener a los presuntos autores tan solo dos días después de que se cometieran los delitos, evitando así que pudieran producirse nuevos hechos similares.

Ingreso en prisión preventiva

Una vez concluidas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Tras valorar los hechos y los antecedentes, el juez decretó el ingreso inmediato en prisión preventiva del autor principal, mientras que el segundo implicado quedó a la espera de las medidas judiciales correspondientes.

Los detenidos, con múltiples antecedentes policiales fueron puestos a disposición judicial, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos

Con esta actuación, la Policía Nacional subraya su compromiso con la seguridad ciudadana en Arrecife, especialmente en el entorno del casco urbano, donde se ha reforzado la presencia policial preventiva para disuadir este tipo de delitos y garantizar la tranquilidad de vecinos y visitantes.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Desde la Policía Nacional se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir y perseguir conductas delictivas. Cualquier persona que tenga conocimiento, indicios o sospechas de actividades ilícitas puede aportar información de forma anónima y confidencial a través de los canales oficiales.