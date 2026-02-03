Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer resulta herida tras el vuelco de su vehículo en Teror

La víctima, de 64 años, fue evacuada en una ambulancia del SUC al Hospital Doctor Negrín tras el accidente registrado este martes en la Avenida del Cabildo Insular

Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario en una imagen de archivo.

Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario en una imagen de archivo. / Cedida

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana de este martes dejó como resultado una mujer herida en el municipio de Teror, en Gran Canaria. El suceso tuvo lugar en la Avenida Cabildo Insular alrededor de las 07:25 horas, cuando el vehículo en el que circulaba la afectada volcó por causas que se investigan.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, una llamada alertó del vuelco de un turismo en esta vía del casco urbano de Teror. De forma inmediata, el 112 activó los recursos necesarios para atender la situación y garantizar la seguridad en la zona.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de personal sanitario de Atención Primaria, compuesto por un médico y un enfermero del Centro de Salud de Teror. También participaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

Estado de la afectada y traslado hospitalario

La conductora, una mujer de 64 años, presentaba en el momento inicial de la asistencia policontusiones de carácter moderado, sin que se apreciaran complicaciones graves. Los bomberos comprobaron que la ocupante había salido del vehículo por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia y procedieron a asegurar el coche accidentado para evitar riesgos adicionales.

Tras ser valorada y atendida en el lugar del incidente, la mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde quedó ingresada para su evaluación y seguimiento médico.

Investigación del accidente y colaboración en la vía

Mientras se desarrollaban las labores sanitarias, Policía Local y Protección Civil colaboraron en la regulación del tráfico y en el apoyo logístico al resto de los recursos desplazados.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, la Guardia Civil se hizo cargo de la elaboración del atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.

TEMAS

