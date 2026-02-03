Sofocado el incendio en una nave industrial de Telde

Un nuevo conato de incendio fue detectado y sofocado rápidamente este martes, 3 de febrero de 2026, en la antigua nave industrial de Colchones Flex, ubicada en la zona de Cruz de la Gallina, en el municipio grancanario de Telde. El incidente ha requerido la intervención inmediata de efectivos del Parque Zonal de Bomberos de La Garita, quienes se desplazaron hasta el lugar para controlar las llamas.

Según confirmó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 de Canarias, este nuevo episodio se ha producido en el mismo punto donde el pasado domingo se desató un incendio de mayor envergadura, que requirió una intensa movilización de recursos de emergencia.

Bomberos de Gran Canaria reclaman una respuesta unificada ante emergencias con humo tóxico

Tras el incendio registrado este domingo en una nave industrial en Cruz de la Gallina, Telde, el Cuerpo de Bomberos de Gran Canaria ha lanzado una advertencia pública sobre la falta de procedimientos claros de actuación ante emisiones de nubes de humo tóxico, como las generadas por materiales potencialmente peligrosos en situaciones de fuego estructural.

La instalación industrial afectada sufrió el colapso de su techo, construido con fibrocemento, un material que puede contener fibras de amianto o asbesto, reconocido como altamente tóxico y cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El siniestro no solo implicó la habitual movilización de recursos de extinción, sino que además generó una nube de humo que pudo haber contenido partículas tóxicas, sin que se activaran niveles de emergencia específicos ni se emitieran avisos de protección civil a la población.

Ante esta situación, los Bomberos insulares exigen a las administraciones competentes —ayuntamientos, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, el Servicio Insular de Bomberos y el Consorcio de Emergencias— la creación de protocolos coordinados que permitan actuar con rapidez ante escenarios similares.