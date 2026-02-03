Rescatado un senderista herido cerca de la Cruz de Tejeda

En la mañana de este martes, 3 de febrero, un senderista de 63 años tuvo que ser rescatado por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) tras sufrir una caída en una zona escarpada cercana a la Cruz de Tejeda, en la isla de Gran Canaria.

El incidente ocurrió a las 11:45 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre un hombre accidentado que no podía ser evacuado por medios terrestres debido a la complejidad del terreno.

Activación inmediata de recursos de emergencia

Tras la llamada de auxilio, el CECOES activó con rapidez a los equipos de emergencia, movilizando un helicóptero de rescate del GES y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los rescatadores del GES se descolgaron desde el helicóptero para alcanzar al herido, que presentaba un traumatismo en una pierna de carácter moderado, según la valoración inicial del SUC. Tras prestarle asistencia en el lugar, fue izado al helicóptero y trasladado a la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Ya en tierra, fue atendido por el equipo sanitario y trasladado al centro hospitalario para una evaluación más completa y seguimiento médico.

Zona de difícil acceso y condiciones del rescate

El área donde ocurrió el accidente es un tramo habitual de senderismo que, aunque muy transitado por su valor paisajístico, presenta zonas de acceso complicado, especialmente en caso de emergencia.

La rápida actuación de los rescatadores, que lograron intervenir en el lugar en pocos minutos tras la alerta, fue fundamental para evitar complicaciones mayores en el estado del senderista. La operación fue coordinada por el 112 Canarias, demostrando la eficiencia de los protocolos activados para este tipo de emergencias en entornos naturales.