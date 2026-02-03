Senderistas denuncian la irrupción de motos de trial en un espacio natural protegido de Gran Canaria
Un grupo de caminantes que recorría la Caldera de los Marteles el pasado sábado, 31 de enero, se encontró con motoristas por senderos peatonales, lo que provocó quejas y faltas de respetos
Un grupo de senderistas que recorría el entorno de la Caldera de los Marteles, en Gran Canaria, ha denunciado un episodio ocurrido el pasado sábado 31 de enero relacionado con la circulación de motos de trial por senderos de uso exclusivo peatonal, situados en un área rural protegida.
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 12:30 horas, cuando los caminantes disfrutaban de una jornada soleada en los senderos que conectan el Pozo de las Nieves con la Caldera de los Marteles. Según el relato, un fuerte ruido sorprendió al grupo desde atrás: se trataba de un numeroso conjunto de motos de trial que avanzaba por un camino estrecho, obligando a los senderistas a apartarse para evitar un accidente.
La Caldera de Los Marteles es una de las más icónicas de Gran Canaria y está delimitada por los municipios de Valsequillo, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Ingenio, Agüimes y Telde.
Falta de respeto y ocultación de matrículas
Uno de los senderistas recriminó de forma educada a los motoristas su comportamiento y la infracción que estaban cometiendo. La respuesta, según explican, fue de burla y desprecio, con comentarios despectivos por parte de algunos integrantes del grupo. Incluso uno de ellos se dirigió al denunciante en tono provocador. "¡Enterao!", según los denunciantes, fue uno de los reproches. Además, "uno de los cabecillas me recriminó en tono chulesco que si quería se quitaba el casco para que lo viera mas guapo", se queja un denunciante.
Además, los senderistas aseguran haber observado cómo varias motocicletas llevaban las matrículas ocultas, cubiertas con barro o incluso con prendas (un calcetín), una práctica que dificulta su identificación y que puede constituir una infracción grave.
Aviso a las autoridades ambientales
Ante la situación, uno de los integrantes del grupo contactó con la Guardia Civil para dar aviso al SEPRONA, unidad especializada en la protección de la naturaleza. Sin embargo, según indican, no obtuvieron respuesta ni se llegó a registrar la incidencia en ese momento.
Protección del medio natural
La Caldera de los Marteles forma parte de un entorno de alto valor ecológico y paisajístico, donde el tránsito motorizado fuera de las vías autorizadas provoca erosión del suelo, deterioro de los senderos y riesgos para la seguridad de quienes practican senderismo.
El uso de vehículos a motor en espacios naturales está regulado y puede acarrear sanciones.
