Un accidente entre dos motos crea importantes retenciones en Las Palmas de Gran Canaria
El siniestro, ocurrido a la altura del Parque Romano en sentido sur, movilizó a la Policía Local y ambulancias del Servicio de Urgencias Canario
Un nuevo accidente de tráfico se ha producido en la tarde de este miércoles, 4 de febrero, en la Autovía Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el sentido sur a la altura del Parque Romano, involucrando a dos motocicletas. El incidente ha obligado a activar de inmediato los protocolos de emergencia, con la intervención de la Unidad de Tráfico de la Policía Local y varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que se desplazaron al lugar del suceso.
Los hechos ocurrieron en una zona especialmente transitada de la ciudad, donde se cruzan vehículos particulares, transporte público y peatones. Tras el aviso, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria movilizó una patrulla especializada en tráfico, encargada de asegurar la zona y gestionar la circulación, mientras el SUC atendía a los implicados.
Aunque no se han facilitado detalles oficiales sobre el estado de los heridos, se sabe que las ambulancias atendieron in situ a los ocupantes de ambas motocicletas, siendo trasladados al centro hospitalario.
