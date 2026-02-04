El Ayuntamiento de Telde detecta nuevas manchas en sus aguas

El Ayuntamiento de Telde ha activado de manera inmediata sus recursos municipales tras recibir en la mañana de este miércoles alertas ciudadanas que advertían de olores anómalos y de la presencia de una sustancia de aspecto graso en distintos puntos del litoral del municipio, especialmente en la zona de Salinetas.

Ante estas comunicaciones, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ordenó de forma inmediata la personación en la zona de los técnicos municipales y de la Unidad de Drones de la Policía Local, que se desplazaron al lugar en horas del mediodía junto al concejal de Aguas y Saneamiento, Juan Francisco Jiménez. Durante la inspección se constató la presencia de restos en la arena de características similares a las detectadas en episodios anteriores.

Asimismo, mediante la observación aérea realizada por la Unidad de Drones, se identificaron dos manchas de longitud considerable frente a la costa de Salinetas, cuya apariencia y composición visible presentan una clara similitud con los episodios de contaminación registrados con anterioridad en el litoral del municipio.

En estos momentos, la Unidad de Drones de la Policía Local continúa operando en la zona bajo la coordinación del oficial José Juan Florido, recabando información gráfica y técnica que permita documentar el alcance del episodio.

El alcalde ha instado de manera urgente al Gobierno de Canarias y, en particular, al área de Salud Pública, a la personación inmediata en la zona afectada para la realización de las inspecciones sanitarias correspondientes. Peña recuerda que, como se ha hecho en ocasiones anteriores, son las inspectoras de Sanidad quienes deben levantar acta y, en función de los análisis realizados, recomendar la apertura o el cierre preventivo de las playas afectadas.

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha reclamado la intervención urgente del resto de áreas autonómicas competentes, especialmente de la Dirección General de Pesca, como órgano responsable de las concesiones administrativas de las jaulas de acuicultura instaladas en aguas de competencia autonómica, subrayando la necesidad de una actuación diligente y coordinada.

Desde el Consistorio se insiste en que el Ayuntamiento de Telde está actuando con la máxima diligencia, activando de inmediato los medios a su alcance, documentando los hechos y trasladando la información a las administraciones competentes, a la espera de disponer con urgencia de los informes de Salud Pública que permitan valorar, con base técnica y sanitaria, la adopción de medidas preventivas, incluido el eventual cierre de las zonas afectadas si así se determinara.

Noticias relacionadas

El alcalde ha reiterado su exigencia de una respuesta inmediata por parte del Gobierno de Canarias para garantizar la protección de la salud pública, la seguridad de los usuarios del litoral y la preservación del medio marino, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Telde con la transparencia, la prevención y la defensa del interés general.