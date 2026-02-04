Detenida una mujer por agredir a su novio tras una discusión en Almatriche

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo este lunes por la tarde a una mujer por un presunto delito de violencia doméstica tras agredir a su pareja en una vivienda de Almatriche.

Los hechos se desencadenaron a las 19.30 horas en la calle Serventia, momento en que varios testigos dieron la voz de alarma a la sala del 092 de la Policía Local y al 112 de una fuerte discusión en el interior de un chalé entre varias personas.

Una vez los agentes se personaron, escucharon desde el exterior gritos que se correspondían con la pelea descrita por los alertantes. Uno de los individuos abrió la puerta a los agentes y afirmó que su pareja, con la que lleva unos tres años de relación, lo había agredido y le había causado lesiones en la cara.

Añadió que la mujer, natural de Bélgica y de 57 años, estaba fuera de sí y totalmente agresiva tras haber consumido alcohol y que además de golpearlo a él había destrozado mobiliario de la casa.

Los agentes interrogaron a la acusada, que negó la versión de su novio pero sí reconoció romper decoración de la vivienda.

Pese a la versión que dio la mujer, su pareja presentaba erosiones en la cara, que no revisten gravedad, lo que coincidía con el episodio de violencia descrito por él. Por ese momento, ella fue detenida acusada de un presunto delito de violencia doméstica. Tras el arresto, los agentes la trasladaron a dependencias de la Policía Nacional hasta su pase a disposición judicial.