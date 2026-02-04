Detenido en Las Palmas de Gran Canaria por agredir y robar a su expareja en plena vía pública

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 54 años, con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de violencia de género y robo con violencia. Los hechos tuvieron lugar en la calle Puerto Real, en la capital grancanaria, durante la tarde del pasado 30 de enero.

La actuación policial se produjo en torno a las 19:00 horas, cuando la Sala CIMACC 091 recibió una llamada alertando de una agresión a una mujer en plena vía pública. Tras el aviso, varias patrullas fueron comisionadas de inmediato al lugar de los hechos.

A su llegada, los agentes localizaron tanto al presunto agresor como a la víctima, quienes se encontraban todavía en el entorno donde se produjo el incidente. La rápida intervención permitió controlar la situación y evitar que los hechos fueran a más.

Agresión y robo en un encuentro previo

Según manifestó la víctima a los agentes, había quedado previamente con su expareja. Durante el encuentro, el hombre le exigió dinero y, ante la negativa, la sujetó violentamente por el cuello mientras intentaba arrebatarle las joyas que llevaba puestas. La agresión se produjo en un espacio abierto y transitado, lo que facilitó la intervención de terceros.

Varios testigos presenciales observaron lo ocurrido y colaboraron activamente con los agentes, aportando información clave que ayudó a esclarecer los hechos en el mismo momento de la intervención.

Detención y atención a la víctima

Ante los indicios recabados en el lugar, los agentes procedieron a la detención inmediata del varón, acusado de un delito de violencia de género y otro de robo con violencia. La víctima fue asistida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro médico para su valoración, manifestando además su intención de presentar denuncia formal.

Tras finalizar las diligencias policiales correspondientes, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso inmediato en prisión.

Importancia de la colaboración ciudadana

Desde la Policía Nacional se destaca la relevancia de la colaboración ciudadana, que en este caso resultó determinante para una actuación rápida y eficaz. El cuerpo recuerda que cualquier persona puede aportar información sobre hechos delictivos de forma confidencial y anónima a través de su web oficial, en el apartado Colabora.