La Guardia Civil desmantela un punto de venta y consumo de drogas en una vivienda de Corralejo

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta y consumo de drogas que operaba en un complejo residencial de la calle Anzuelo, en la localidad de Corralejo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura). La actuación se enmarca en la operación 'Anzuelo', que se ha saldado con la detención de una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas en pequeña escala, y de un delito de receptación.

La intervención responde a una investigación desarrollada durante varios meses ante el aumento de la preocupación vecinal por la posible existencia de un punto activo de venta de estupefacientes en la zona.

Una investigación iniciada por la alarma social

Las diligencias se iniciaron en septiembre de 2025, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del incremento de la alarma social en el entorno del complejo residencial. Vecinos y usuarios habituales de la zona alertaron de un movimiento constante de personas que acudían al inmueble a cualquier hora del día.

Desde el Puesto Principal de la Guardia Civil de Corralejo, con el apoyo de la 4ª Compañía de Puerto del Rosario, se activaron distintos dispositivos de observación y vigilancia discreta. Durante estos seguimientos, los agentes constataron un trasiego continuo de individuos, muchos de ellos conocidos por su vinculación con consumo habitual de drogas y pequeños delitos contra el patrimonio.

Venta de droga y receptación de objetos robados

A medida que avanzaba la investigación, los agentes pudieron confirmar que en el interior de la vivienda se realizaban intercambios de droga, principalmente base de cocaína, que posteriormente era mezclada con otras sustancias para la elaboración de crack.

Las pesquisas también permitieron comprobar que algunos consumidores acudían al lugar con objetos presuntamente robados en comercios locales, que eran utilizados como moneda de cambio para obtener dosis de droga. Este hecho reforzó la hipótesis policial de que el inmueble funcionaba no solo como punto de venta, sino también como lugar de receptación de efectos sustraídos.

Un punto de consumo que dificultaba la intervención policial

Según la información recabada durante la operación, la droga no solo se vendía en el domicilio, sino que también se preparaba y consumía en el interior. Esta circunstancia ofrecía una mayor protección al presunto vendedor, al evitar transacciones en la vía pública, y complicaba la actuación policial directa.

Para los consumidores, este entorno cerrado generaba una falsa sensación de seguridad, al permitirles adquirir y consumir la sustancia en el mismo espacio, lejos de la exposición pública.

Registro judicial

Con las pruebas obtenidas durante la investigación, el 22 de enero de 2026 el juzgado competente autorizó la entrada y registro del domicilio. La actuación se desarrolló entre las 10:00 y las 14:00 horas y permitió a los agentes localizar numerosos indicios delictivos.

Durante el registro se encontraron restos de preparación de crack, así como útiles empleados para su manipulación y venta, entre ellos balanzas digitales de precisión, potenciadores de sustancias y recortes de plástico utilizados para la dosificación. También se intervinieron cantidades de hachís, crack ya preparado para la venta y otras sustancias que quedaron pendientes de análisis.

Recuperación de efectos y un arma simulada

Además de las drogas, la Guardia Civil recuperó una gran cantidad de objetos de posible procedencia ilícita. Entre los efectos intervenidos figuran más de una treintena de perfumes, un reloj de alta gama, teléfonos móviles, tabletas electrónicas, prendas de ropa y joyas, algunos de ellos aún con etiquetas comerciales y sistemas de alarma antihurto.

En el interior de la vivienda también se localizó un arma simulada tipo pistola, que se encontraba a la vista y que, según la investigación, habría sido utilizada como elemento intimidatorio frente a los consumidores.

Detención y actuación judicial

La operación culminó con la detención de la responsable del punto de venta, quien fue puesta a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Puerto del Rosario. Tras comparecer ante la autoridad judicial, la detenida quedó en libertad con cargos, a la espera de la evolución del procedimiento.

En el desarrollo de la operación participaron más de 35 agentes, incluyendo personal de investigación, patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECI) de Las Palmas y el Servicio Cinológico, con perros especializados en detección de drogas.

Compromiso con la seguridad ciudadana

Desde la Guardia Civil se subraya que la operación 'Anzuelo' refleja el compromiso permanente con la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico de drogas, especialmente en entornos residenciales, donde este tipo de actividades genera una especial preocupación social.

La desarticulación de este punto de venta supone un paso más en la reducción de la delincuencia asociada al consumo de estupefacientes y en la mejora de la convivencia vecinal en una de las zonas más pobladas de Corralejo.