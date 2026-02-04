Nueva imprudencia en Sardina del Norte, a pesar de la amenaza de las olas

El pasado 30 de enero, un nuevo acto de imprudencia en la costa de Gáldar ha vuelto a poner en entredicho la conciencia ciudadana frente al riesgo que representan los acantilados del litoral canario. Un grupo de turistas forzó el acceso a una zona protegida junto al Faro de Sardina del Norte, saltando el vallado de seguridad para acercarse a un saliente con más de 10 metros de altura. La escena, denunciada por la asociación Canarias, 1500 km de Costa, reaviva una preocupación constante: el desdén por las señales de peligro en zonas críticas del archipiélago.

Esta acción temeraria, que por suerte no acabó en tragedia, ocurre en un mes especialmente trágico para las islas: enero de 2026 cerró con al menos seis fallecidos por ahogamiento, además de una mujer desaparecida en Tenerife.

Ahogamientos en Canarias: un problema persistente y evitable

El informe mensual de Canarias, 1500 km de Costa revela que 25 personas sufrieron incidentes en medios acuáticos durante enero, muchas de ellas en circunstancias evitables. Del total 6 personas fallecieron, cinco hombres y una mujer; 1 bañista se encuentra en estado grave; 3 personas resultaron heridas de carácter moderado; 4 con heridas leves y 10 fueron rescatadas sin lesiones.

El caso más preocupante es el de una mujer venezolana de 30 años, que cayó al mar en la costa tinerfeña tras ser alcanzada por una ola. Su cuerpo no ha sido localizado, lo que podría elevar el balance final de víctimas mortales.

La escena recuerda la tragedia vivida en diciembre en Los Gigantes, también en Tenerife, donde cuatro turistas murieron arrastrados por una ola en una piscina natural cerrada al público. El patrón se repite: advertencias visibles, precintos activos y una desafortunada decisión que acaba en fatalidad.

Zonas con alerta activa: un denominador común en la mayoría de los accidentes

Según los datos recopilados, 23 de los 25 afectados se encontraban en zonas en prealerta o alerta activadas por fenómenos costeros adversos, emitidas por el Gobierno de Canarias. A pesar de los avisos meteorológicos oficiales, precintos visibles y carteles de advertencia, muchas víctimas ignoraron las recomendaciones.

Los datos también reflejan que:

El 83% de los accidentes ocurrieron por la tarde .

. Tres muertes están catalogadas como “otros” , es decir, caídas desde muelles, acantilados o paseos marítimos.

, es decir, caídas desde muelles, acantilados o paseos marítimos. Otras víctimas eran bañistas (2) y un pescador.

Por nacionalidad, cinco de los fallecidos eran extranjeros: dos alemanes, un estadounidense y dos sin nacionalidad especificada. Solo uno era de origen español.

Las imprudencias: una amenaza también para los servicios de emergencia

Canarias, 1500 Km de Costa insiste en que este tipo de comportamientos no solo comprometen la vida de quienes los protagonizan, sino que ponen en peligro a los equipos de rescate. Los vídeos grabados por ciudadanos durante enero muestran escenas alarmantes: personas caminando sobre rocas resbaladizas, nadando en zonas de bandera roja o escalando estructuras costeras pese a los avisos.

Estas grabaciones demuestran que el problema no es la falta de señalización, sino una preocupante falta de percepción del riesgo, especialmente entre visitantes que desconocen la fuerza del mar canario.

El mapa de los incidentes registrados durante enero se reparte por toda Canarias: Tenerife lidera la estadística con un 24% de los casos. Le siguen Lanzarote (16%) y Gran Canaria (8%).

Por entornos, las playas concentran el 68% de los accidentes, seguidas de piscinas naturales (28%) y zonas portuarias (4%).

Algunos de los puntos más trágicos fueron Los Charcones (Lanzarote) con un joven falleció ahogado, y su cuerpo fue recuperado a 13 metros de profundidad; en San Sebastián (La Gomera): apareció sin vida un pescador flotando en la costa. En Betancuria (Fuerteventura): una mujer cayó desde las rocas. También hubo muertes en Adeje, Puerto de la Cruz (Tenerife) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).