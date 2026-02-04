El policía local detenido en Mogán exigía pagos en efectivo de las multas y se quedaba el dinero

Un agente de la Policía Local de Mogán ha sido detenido por la Guardia Civil, acusado de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, tras una prolongada investigación que destapó un entramado de sanciones irregulares centradas principalmente en turistas. Los hechos, investigados desde junio de 2025 bajo la operación PAYCASH, han sacudido al municipio del sur de Gran Canaria.

La investigación se inició a raíz de una alerta del propio Ayuntamiento de Mogán, que detectó anomalías en numerosos expedientes sancionadores relacionados con infracciones de tráfico y seguridad vial. Según las pesquisas de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Las Palmas, el agente ahora detenido iniciaba procedimientos sancionadores sin seguir los cauces legales, y luego los anulaba sin justificación formal.

El patrón que se repite es el siguiente: el agente detectaba una infracción, mayoritariamente cometida por conductores de vehículos de alquiler conducidos por turistas, y procedía a levantar una sanción. Posteriormente, exigía el pago en efectivo, pero no ingresaba el dinero en las cuentas públicas del Ayuntamiento.

Turistas, las principales víctimas

Durante los últimos cinco años, el agente llevó a cabo más de 1.000 procedimientos sancionadores, apropiándose presuntamente de una suma que asciende a 135.000 euros. Gran parte de las víctimas eran turistas extranjeros que desconocían los procedimientos locales y accedían al pago inmediato.

Gracias a la colaboración entre la Jefatura de Policía Local, el Ayuntamiento y la Guardia Civil, se pudo rastrear a los turistas implicados, quienes en sus declaraciones confirmaron que se les pedía abonar en mano el importe de la infracción.

La Guardia Civil realizó además tareas de vigilancia prolongadas, observando cómo el agente se situaba con frecuencia en zonas estratégicas de la localidad de Puerto Rico, un área muy transitada por visitantes extranjeros.