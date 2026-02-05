Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Tercera fase murgas Las PalmasJeffrey Epstein CanariasSucesosDerbi de baloncestoPolicía Nacional TeldePolicía Local Mogán
instagramlinkedin

Accidente en la Avenida Marítima en Las Palmas de Gran Canaria

El percance tuvo lugar en el mediodía de este jueves a la altura de Las Alcaravaneras, sin que por el momento se conozca el estado de posibles heridos

Accidente en la Avenida Marítima en Las Palmas de Gran Canaria

Accidente en la Avenida Marítima en Las Palmas de Gran Canaria

Ver galería

Accidente en la Avenida Marítima en Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente se ha registrado en el mediodía de este jueves en la Avenida Marítima, a la altura de Las Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria.

El percance ha tenido lugar en las inmediaciones del subterráneo de Julio Luengo. En principio, en el suceso se ha visto implicado un vehículo todoterreno.

Por ahora se desconoce si ha habido heridos y su estado. La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado que una ambulancia del SUC se desplace al lugar.

Noticias relacionadas y más

Habrá ampliación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  2. Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
  3. El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria busca una pareja para casarse en la Gala de la Reina y volar a Las Vegas
  4. Detenida una mujer por agredir a su novio tras una discusión en Almatriche
  5. El Tribunal Supremo lo hace oficial: los trabajadores podrán recuperar los días festivos si caen un sábado con días libres extras en el calendario laboral de Canarias
  6. Cómo pagar menos en la nueva tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria
  7. Pulso de alto voltaje para Luis García en la UD Las Palmas: el rey quiere recuperar la corona del manicomio
  8. Cien coches de rent a car que no pagan por aparcar: San Bartolomé de Tirajana multará a las empresas que estacionan en la vía pública

La Guardia Civil aclara el robo sufrido por una turista en Corralejo y recupera una de las joyas sustraídas

La Guardia Civil aclara el robo sufrido por una turista en Corralejo y recupera una de las joyas sustraídas

Varios ciudadanos retienen a un menor que robó con violencia a una chica mediante el método del tirón en Arrecife

Varios ciudadanos retienen a un menor que robó con violencia a una chica mediante el método del tirón en Arrecife

Accidente en la Avenida Marítima en Las Palmas de Gran Canaria

Accidente en la Avenida Marítima en Las Palmas de Gran Canaria

Muere un varón en un accidente laboral tras caerse por unas escaleras en Lanzarote

Muere un varón en un accidente laboral tras caerse por unas escaleras en Lanzarote

Una menor resulta herida crítica tras ser atropellada por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria

Una menor resulta herida crítica tras ser atropellada por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria

Atrapan en Guía de Isora a uno de los narcos más importantes de Tenerife

Atrapan en Guía de Isora a uno de los narcos más importantes de Tenerife

Grave accidente en la Avenida Marítima: una motorista herida de gravedad y otro herido tras una colisión con una furgoneta

El Ayuntamiento de Telde detecta nuevas manchas en sus aguas

El Ayuntamiento de Telde detecta nuevas manchas en sus aguas
Tracking Pixel Contents