Accidente en la Avenida Marítima en Las Palmas de Gran Canaria
El percance tuvo lugar en el mediodía de este jueves a la altura de Las Alcaravaneras, sin que por el momento se conozca el estado de posibles heridos
Las Palmas de Gran Canaria
Un accidente se ha registrado en el mediodía de este jueves en la Avenida Marítima, a la altura de Las Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria.
El percance ha tenido lugar en las inmediaciones del subterráneo de Julio Luengo. En principio, en el suceso se ha visto implicado un vehículo todoterreno.
Por ahora se desconoce si ha habido heridos y su estado. La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado que una ambulancia del SUC se desplace al lugar.
Habrá ampliación.
