Atrapan en Guía de Isora a uno de los narcos más importantes de Tenerife

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil desarrollada el pasado martes y ayer permitió desmantelar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la zona Sur de Tenerife.

El amplio dispositivo, que se efectuó en la zona costera de Guía de Isora, permitió la detención de cuatro hombres, integrantes de la banda, que presuntamente estaban dedicados a la distribución de cocaína y hachís.

De esa manera, cayó uno de los narcotraficantes más importantes de Tenerife, vinculado a la propiedad de un restaurante en dicho municipio sureño y que ya había sido apresado hace más de 15 años por el mismo delito.

Años de investigación

En el marco de esta actuación, los profesionales de ambos cuerpos de seguridad intervinieron más de 300 kilos de cocaína.

Operación conjunta de la UDYCO de la Policía Nacional y el EDOA de la Guardia Civil con cuatro detenidos

La investigación ha sido liderada por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Tenerife de la Policía Nacional, con el apoyo fundamental de integrantes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil.

Hacía varios años que los citados policías seguían los pasos del cabecilla de la organización para confirmar si había vuelto a dedicarse al narcotráfico. Y en los últimos meses se había intensificado el seguimiento y vigilancia de sus movimientos, así como de los del resto de implicados en el transporte, almacenamiento y distribución de las drogas.

En un camión

Hubo un momento en que los agentes descubrieron que en un camión se llevaban hacia el Sur de la Isla los 300 kilos de cocaína ya citados. Y decidieron seguir la pista al cargamento.

Según los datos ofrecidos por varias fuentes consultadas, los funcionarios realizaron registros en varios domicilios y locales situados en las localidades costeras de Playa San Juan, Fonsalía o Alcalá (Guía de Isora), así como en Puerto Santiago (Santiago del Teide).

También se hizo una entrada con orden de la autoridad judicial en una finca situada entre los núcleos de Aguadulce y Piedra Hincada, también en el término municipal de Guía de Isora.

Alto tren de vida

Hace más de 15 años, el líder de la organización logró acumular un importante patrimonio, como coches de alta gama, un barco y diferentes propiedades inmobiliarias. También gestionaba una cafetería en la localidad de Playa San Juan.

Su alto tren de vida no pasó desapercibido para las fuerzas de seguridad. En esa ocasión también fue apresado por integrantes de la Udyco de Tenerife y llegó a estar en prisión.

Ayer su vivienda volvió a ser registrada durante varias horas por parte de investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Furgones

En esta ocasión, todos los arrestados son de origen canario y vecinos del municipio de Guía de Isora. Varios ciudadanos confirmaron que diversos furgones de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) se concentraron en la principal calle de Fonsalía, así como cerca del centro de salud de Alcalá.

Los agentes continúan con la investigación abierta y no se descartan más detenciones.

Esta operación ha estado coordinada por la Fiscalía delegada Antidroga de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y bajo la dirección de uno de los juzgados del partido de Arona.