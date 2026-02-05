Detenido un menor en Arrecife por un robo con violencia mediante el método del tirón

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la mañana del pasado martes, 3 de febrero, a un menor de edad en Arrecife, como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido en plena vía pública. El suceso tuvo lugar en una calle de la capital lanzaroteña y dejó como resultado a una mujer herida que tuvo que ser trasladada al hospital.

Los hechos, según ha informado la Policía Nacional, se produjeron alrededor de las 11:00 horas, cuando la víctima fue abordada de forma sorpresiva mientras caminaba por la calle.

Robo con violencia en pleno centro de Arrecife

La víctima, una joven de 25 años, fue atacada por un individuo que utilizó el conocido “método del tirón” para arrebatarle el teléfono móvil que llevaba en la mano. Además, el agresor intentó sustraerle el bolso, empleando una fuerza que provocó que la mujer cayera al suelo.

Como consecuencia de la agresión, la joven sufrió diversas lesiones, lo que obligó a la intervención de los servicios sanitarios. Tras una primera atención en el lugar, fue trasladada al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa para una evaluación más exhaustiva.

La intervención clave de la ciudadanía

Uno de los aspectos destacados del suceso fue la rápida reacción de varios ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones. Tras escuchar los gritos de auxilio de la víctima, acudieron en su ayuda y persiguieron al sospechoso a pie, logrando darle alcance y retenerlo hasta la llegada de la Policía Nacional.

Esta actuación permitió que el presunto autor no pudiera huir y facilitó la intervención policial pocos minutos después.

Actuación policial y detención del menor

Tras recibir el aviso, la sala operativa CIMMAC 091 activó un indicativo policial que se desplazó de inmediato al lugar de los hechos. Los agentes se entrevistaron tanto con la víctima como con los testigos presenciales y procedieron a la detención del menor como presunto responsable de un delito de robo con violencia.

Una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, tal y como establece la normativa vigente para este tipo de casos.

Importancia de la colaboración ciudadana

Desde la Policía Nacional se ha vuelto a subrayar la relevancia de la colaboración ciudadana, que en este caso fue determinante para la rápida resolución del incidente y la detención del presunto autor. Las fuerzas de seguridad recuerdan que ante cualquier situación de emergencia se debe contactar de inmediato con el 091.