La Guardia Civil esclarece el robo de dos anillos a una turista en Corralejo valorados en 6.800 euros

La Guardia Civil ha logrado esclarecer un delito de hurto cometido en una vivienda vacacional de Corralejo, en el norte de Fuerteventura, y recuperar parte de los objetos robados a una turista. La actuación se desarrolló en el marco de la operación 'Cintillos', llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Corralejo, y ha culminado con la detención del presunto autor de los hechos.

La investigación se inició tras la denuncia presentada el 18 de enero de 2026 por la víctima, una turista que se encontraba alojada temporalmente en la localidad. Según relató, durante la noche alguien accedió al interior del inmueble mientras ella dormía y se llevó su cartera personal y dos anillos de elevado valor económico, estimados en unos 6.800 euros.

El robo se produjo sin forzar accesos

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que el autor del hurto no empleó fuerza para entrar en la vivienda, ya que no se detectaron daños ni en puertas ni en ventanas. Este detalle llevó a los agentes a centrar las primeras pesquisas en el entorno cercano y en posibles accesos no asegurados.

La víctima descubrió lo ocurrido horas después, cuando recibió varios avisos de su entidad bancaria alertando de cargos sospechosos de pequeña cuantía realizados con las tarjetas que guardaba en la cartera robada. Estos movimientos bancarios resultaron clave para orientar la investigación desde sus primeras fases.

Análisis de imágenes y seguimiento de las transacciones

A partir de la información facilitada en la denuncia, la Guardia Civil inició las gestiones correspondientes dentro de la operación 'Cintillos'. El análisis de los pagos fraudulentos permitió localizar los establecimientos comerciales donde se habían utilizado las tarjetas, todos ellos situados en Puerto del Rosario.

Los agentes revisaron las grabaciones de videovigilancia de estos comercios, lo que facilitó la identificación de una persona que coincidía en todos los puntos donde se realizaron los cargos no autorizados.

Coordinación con la Policía Nacional

La investigación avanzó de forma significativa gracias a la colaboración con la Policía Nacional, que confirmó que el sospechoso era conocido en Puerto del Rosario por su presunta implicación en hechos similares. Esta información permitió acotar aún más el cerco sobre el autor del hurto.

La investigación se resolvió en menos de 48 horas gracias a la coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional

Posteriormente, los agentes del Puesto Principal de Corralejo recopilaron declaraciones, realizaron un reconocimiento fotográfico y comprobaron que la vestimenta que llevaba el sospechoso al usar las tarjetas coincidía plenamente con la observada en las cámaras del entorno de la vivienda vacacional. Un elemento especialmente distintivo fue el uso de una gorra muy característica, que permitió vincularlo con claridad a los hechos investigados.

Localización del autor y recuperación de una joya

Las gestiones para localizar al sospechoso se desarrollaron entre la noche del 19 y la mañana del 20 de enero. Finalmente, la Guardia Civil consiguió encontrarlo en Puerto del Rosario.

En el momento de la intervención, los agentes lograron recuperar uno de los anillos sustraídos, una joya de oro con piedras preciosas y varios rubíes, que fue reconocida sin género de dudas por la víctima como de su propiedad.

Puesta a disposición judicial

Concluidas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Puerto del Rosario (Las Palmas). El 22 de enero, la autoridad judicial decretó su libertad con cargos, continuando el procedimiento por la vía judicial correspondiente.

Desde la Guardia Civil se ha destacado la rapidez y eficacia de la investigación, así como la importancia de denunciar de forma inmediata cualquier hecho delictivo. Este tipo de actuaciones refuerzan la seguridad ciudadana y la protección tanto de residentes como de visitantes en un destino turístico como Fuerteventura.