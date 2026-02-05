Una joven resulta atropellada en un paso de peatones de Arnao

Una joven resultó atropellada en la tarde del miércoles, 4 de febrero, en un paso de peatones de la calle Licenciado Gilberto Monzón Mayor, en el barrio de Arnao, en el municipio grancanario de Telde. El suceso ha generado gran expectación en la zona y ha requerido la actuación inmediata de los servicios de emergencia.

Según testigos presenciales y fuentes sanitarias, la víctima se encontraba consciente tras el impacto, lo que facilitó una primera valoración rápida en el mismo lugar de los hechos.

Atención inmediata en el lugar del suceso

Afortunadamente, en las inmediaciones del punto del accidente se encuentra una consulta médica privada, cuyo facultativo no dudó en salir al exterior para prestar asistencia inicial a la joven atropellada. Esta atención fue crucial hasta la llegada de los recursos sanitarios oficiales.

Minutos más tarde, se personaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se hicieron cargo de la situación. Los sanitarios valoraron a la paciente, que presentaba posible traumatismo en una pierna, aunque hasta el momento no se ha confirmado el alcance exacto de las lesiones.