Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Tercera fase murgas Las PalmasJeffrey Epstein CanariasSucesosNarcotráfico TeldePolicía Local MogánJonathan Viera
instagramlinkedin

Una joven resulta atropellada en un paso de peatones de Arnao

El accidente movilizó a servicios de emergencia y Policía Local; la víctima fue atendida inicialmente por un médico cercano al lugar del suceso

El atropello tuvo lugar en las inmediaciones del parque Arnao

El atropello tuvo lugar en las inmediaciones del parque Arnao

Bruno Betancor

Telde

Una joven resultó atropellada en la tarde del miércoles, 4 de febrero, en un paso de peatones de la calle Licenciado Gilberto Monzón Mayor, en el barrio de Arnao, en el municipio grancanario de Telde. El suceso ha generado gran expectación en la zona y ha requerido la actuación inmediata de los servicios de emergencia.

Según testigos presenciales y fuentes sanitarias, la víctima se encontraba consciente tras el impacto, lo que facilitó una primera valoración rápida en el mismo lugar de los hechos.

Atención inmediata en el lugar del suceso

Afortunadamente, en las inmediaciones del punto del accidente se encuentra una consulta médica privada, cuyo facultativo no dudó en salir al exterior para prestar asistencia inicial a la joven atropellada. Esta atención fue crucial hasta la llegada de los recursos sanitarios oficiales.

Noticias relacionadas y más

Minutos más tarde, se personaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se hicieron cargo de la situación. Los sanitarios valoraron a la paciente, que presentaba posible traumatismo en una pierna, aunque hasta el momento no se ha confirmado el alcance exacto de las lesiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  2. Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
  3. El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria busca una pareja para casarse en la Gala de la Reina y volar a Las Vegas
  4. Detenida una mujer por agredir a su novio tras una discusión en Almatriche
  5. El Tribunal Supremo lo hace oficial: los trabajadores podrán recuperar los días festivos si caen un sábado con días libres extras en el calendario laboral de Canarias
  6. Cómo pagar menos en la nueva tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria
  7. Pulso de alto voltaje para Luis García en la UD Las Palmas: el rey quiere recuperar la corona del manicomio
  8. Cien coches de rent a car que no pagan por aparcar: San Bartolomé de Tirajana multará a las empresas que estacionan en la vía pública

Una joven resulta atropellada en un paso de peatones de Arnao

Una joven resulta atropellada en un paso de peatones de Arnao

Muere un varón tras caerse por unas escaleras en una granja en Lanzarote

Muere un varón tras caerse por unas escaleras en una granja en Lanzarote

El policía nacional de Telde vinculado a una trama de narcotráfico ingresa en prisión

El policía nacional de Telde vinculado a una trama de narcotráfico ingresa en prisión

Tres heridos en un accidente en la Avenida Marítima en Las Palmas de Gran Canaria

Tres heridos en un accidente en la Avenida Marítima en Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil esclarece el robo de dos anillos a una turista en Corralejo valorados en 6.800 euros

La Guardia Civil esclarece el robo de dos anillos a una turista en Corralejo valorados en 6.800 euros

Varios ciudadanos retienen a un menor que robó con violencia a una chica mediante el método del tirón en Arrecife

Varios ciudadanos retienen a un menor que robó con violencia a una chica mediante el método del tirón en Arrecife

Una menor resulta herida crítica tras ser atropellada por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria

Una menor resulta herida crítica tras ser atropellada por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria

Atrapan en Guía de Isora a uno de los narcos más importantes de Tenerife

Atrapan en Guía de Isora a uno de los narcos más importantes de Tenerife
Tracking Pixel Contents