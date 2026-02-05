Una menor resulta herida crítica tras ser atropellada por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria
El Servicio de Urgencias Canario atendió a la menor tras haber quedado bajo el vehículo y sufrir politraumatismos graves, por lo que fue trasladada al Hospital Doctor Negrín
Una menor de 17 años se encuentra en estado crítico después de sufrir un atropello por una guagua en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El suceso tuvo lugar en la tarde de ayer miércoles, 4 de febrero, en el Paseo Tomás Morales, una de las principales vías de la capital grancanaria, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El CECOES 112 recibió la alerta a las 20:41 horas, en la que se comunicaba que una persona había sido atropellada por una guagua y precisaba asistencia sanitaria urgente. Ante la gravedad del aviso, el 1-1-2 activó de forma inmediata los recursos necesarios para atender la emergencia.
Hasta el lugar del incidente se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, así como varios recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC): una ambulancia medicalizada, una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico. También acudieron agentes de la Policía Local.
Intervención de bomberos y asistencia sanitaria
A su llegada, los bomberos procedieron a liberar a la joven, que había quedado atrapada bajo la guagua, y colaboraron estrechamente con el resto de los equipos de emergencia. Una vez rescatada, el personal sanitario del SUC realizó una primera valoración, detectando politraumatismos de carácter grave.
Tras ser estabilizada en el lugar del accidente, la menor fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde ingresó en estado crítico.
Actuación policial e investigación del suceso
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria escoltó a la ambulancia durante el traslado para agilizar la llegada al centro hospitalario y garantizar la seguridad vial. Asimismo, los agentes se hicieron cargo de la elaboración del atestado, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.
