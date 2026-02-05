Muere un varón en un accidente laboral tras caerse por unas escaleras en Lanzarote
La Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente laboral que acabó con la vida de un hombre en una granja de Tinajo
Un varón ha fallecido en un accidente laboral registrado en la mañana de este jueves tras caerse por unas escaleras en una granja del municipio de Tinajo en Lanzarote.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico al lugar del incidente, en torno a las 8.00 horas, pero los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida, señalan desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
La Guardia Civil investiga lo sucedido. Hasta el lugar acudieron también efectivos de la Policía Local de Tinajo.
Habrá ampliación.
