El policía nacional de Telde vinculado a una trama de narcotráfico ingresa en prisión

El agente de la Policía Nacional de Telde detenido esta semana por su presunta vinculación a una red de tráfico de drogas, fraude de criptomonedas y blanqueo de capitales en Canarias ha ingresado este jueves en prisión provisional tras su pase a disposición judicial. La magistrada instructora, María López Vázquez, ha decretado además la medida de libertad provisional para los otros cuatro implicados.

Los investigadoresde Asuntos Internos, al mando del caso, atribuyen un papel protagonista al policía, J. M. D. M., en la presunta organización criminal tras haber encontrado diversas cantidades de anabolizantes durante el registro domiciliario practicado en su vivienda. La jueza le imputa los presuntos delitos de tráfico de drogas, tráfico de medicamentos e infidelidad en la custodia de documentos.

Las otras cuatro personas detenidas en este mismo caso, que corresponden a las iniciales J. T. G., K. H. S., E. G. y C. B. P. G., están en libertad provisional con medidas cautelares como autoras de un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de estupefacientes. A J. T. G. también se le imputa un presunto delito de salud pública pero en modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud, tal y como ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas.

Estos cuatro individuos deben comparecer en el juzgado cada quince días. La magistrada ha ordenado también la retirada de pasaporte y, por ende, la prohibición de salida de territorio nacional.

Los investigados, que llegaron a primera hora a la sede judicial en tres coches de la Policía Nacional, se han acogido a su derecho a no declarar. La instructora, a su vez, ha acordado mantener el secreto de las actuaciones para seguir practicando las diligencias necesarias, y no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones.

Habrá ampliación.