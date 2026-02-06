Atasco en la GC-1 por un accidente a la altura de El Goro en Telde
El percance ha provocado que un vehículo quedara en sentido contrario a la marcha, según el Cecoes
Las Palmas de Gran Canaria
Un accidente atasca la autopista GC-1 en la mañana de este viernes por un percance a la altura de El Goro, en el municipio grancanario de Telde.
Como consecuencia del suceso, un coche ha quedado girado en posición contraria a la marcha, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
El Cecoes detalla que el vehículo circulaba en dirección al sur de la Isla y se encuentra situado tras el suceso en dirección al norte ocupando uno de los carriles de la vía.
Las imágenes difundidas por equipos de emergencias revelan que una de las ruedas traseras del turismo quedó sobre la mediana de la autopista.
Por ahora se desconoce si ha habido heridos.
Habrá ampliación.
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Una menor resulta herida crítica tras ser atropellada por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria
- La construcción de la carretera de Agaete-La Aldea busca medio centenar de obreros más
- Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
- Dany Ramos, de Gran Canaria a Hollywood: el canario que pone el cuerpo en las grandes películas de acción
- El Tribunal Supremo lo hace oficial: los trabajadores podrán recuperar los días festivos si caen un sábado con días libres extras en el calendario laboral de Canarias
- Muere la modelo canaria Cristina Pérez Galcenco a los 21 años
- El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria busca una pareja para casarse en la Gala de la Reina y volar a Las Vegas