Atasco en la GC-1 por un accidente a la altura de El Goro en Telde

Un accidente atasca la autopista GC-1 en la mañana de este viernes por un percance a la altura de El Goro, en el municipio grancanario de Telde.

Como consecuencia del suceso, un coche ha quedado girado en posición contraria a la marcha, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El Cecoes detalla que el vehículo circulaba en dirección al sur de la Isla y se encuentra situado tras el suceso en dirección al norte ocupando uno de los carriles de la vía.

Las imágenes difundidas por equipos de emergencias revelan que una de las ruedas traseras del turismo quedó sobre la mediana de la autopista.

Por ahora se desconoce si ha habido heridos.

Habrá ampliación.