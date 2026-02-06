Detenido un joven en Las Palmas de Gran Canaria por posesión de crack y hachís junto al Hospital Insular
Intentó disimular con una colilla, pero acabó esposado: la Policía lo pilló con varias dosis listas para su distribución.
En pleno mediodía y a pocos metros del Hospital Insular Universitario de Gran Canaria, un gesto aparentemente insignificante —tirar una colilla al suelo— terminó revelando un caso de presunto tráfico de drogas. La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un joven que, tras intentar evitar a los agentes con una actitud evasiva, fue sorprendido con varias sustancias estupefacientes listas para su distribución.
Todo ocurrió el pasado 5 de febrero, sobre las 14:10 horas, cuando una patrulla uniformada se dirigía al Hospital Insular en su vehículo oficial. Justo al pasar cerca del acceso a urgencias, los agentes observaron a un individuo que, al ver el coche policial, cambió el rumbo bruscamente y lanzó una colilla al suelo.
Este detalle no pasó desapercibido. Lo que podía parecer una simple infracción por tirar basura se convirtió en el inicio de una intervención que acabaría con una detención por un delito contra la salud pública.
El olor delatador y un porro en el suelo
Al acercarse para identificarlo, los policías notaron un fuerte olor a marihuana. En el suelo, justo donde había tirado la colilla, seguía humeando un porro. La escena ya no dejaba lugar a dudas: era necesario intervenir a fondo.
Durante el cacheo superficial, los agentes encontraron en la mochila del joven una bolsa con varios envoltorios. En su interior había una sustancia blanca pulverulenta, presuntamente crack, y también trozos de hachís, algunos de gran tamaño. Las cantidades intervenidas no eran pequeñas, y todo apuntaba a que no era para consumo personal, sino para el menudeo.
Con las pruebas sobre la mesa —y en la mochila—, la Policía procedió a la detención inmediata del joven, informándole de forma clara y según marca la ley. El procedimiento se realizó sin incidentes. Fue trasladado a las dependencias policiales para la tramitación de las diligencias correspondientes y posteriormente quedó a disposición de la autoridad judicial.
El joven deberá comparecer ante la autoridad judicial, que valorará las pruebas y decidirá si queda en libertad con cargos, prisión preventiva u otra medida cautelar. Mientras tanto, la investigación continúa abierta para determinar si actuaba solo o formaba parte de una red más amplia.
