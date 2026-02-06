Muere un indigente en una calle de Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre ha fallecido en la mañana de este viernes en la calle Sor Simona, en la zona del Canódromo, en Las Palmas de Gran Canaria. El varón, nacido en el año 1972, ejercía la indigencia, ha confirmado la Policía Nacional.

Según los primeros indicios, una parada cardiorrespiratoria podría haber sido la causa de la muerte, señalan fuentes de la Policía Nacional. No obstante, la autopsia confirmará el motivo del óbito. Agentes del cuerpo se han desplazado a la zona.

Un testigo informa del traslado a la citada vía de varias ambulancias.

Noticias relacionadas

Habrá ampliación.