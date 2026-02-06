Fin a una trama de robos nocturnos en viviendas con sustracción de coches de alta gama en Gran Canaria

La Guardia Civil de Vecindario ha desarticulado una peligrosa trama de robos con fuerza que mantenía en vilo a varios municipios de Gran Canaria. El detenido, un delincuente reincidente, está acusado de al menos diez delitos relacionados con robos en viviendas y sustracción de vehículos, cometidos durante la noche mientras sus víctimas dormían.

La investigación reveló un patrón constante: el autor actuaba en la madrugada, accediendo a viviendas unifamiliares —como casas terreras o chalets— situadas principalmente en la zona de Doctoral, aunque también golpeó en otras localidades de la isla.

Su método consistía en escalar muros o fachadas de más de dos metros, una técnica conocida como escalo, para entrar por azoteas o ventanas que permanecían abiertas o sin medidas de seguridad.

Una vez dentro, mientras los moradores dormían, realizaba una inspección minuciosa buscando objetos de alto valor y fácil transporte. Sus principales objetivos: efectivo, joyas y, sobre todo, las llaves de los vehículos.

Robaba un coche, pero dejaba rastro en otro

Aunque el ladrón tomaba precauciones extremas —como usar guantes, capuchas y hasta calcetines en las manos para no dejar huellas ni ser captado por cámaras—, la Guardia Civil logró conectar los casos gracias a un elemento clave: la trazabilidad de los objetos robados.

Las llaves de un coche sustraído en una localidad aparecieron en el interior de otro vehículo robado en un municipio distinto. Este tipo de coincidencias permitió cerrar el círculo sobre el sospechoso y ubicarlo en todos los escenarios del crimen.

El trabajo del Área de Investigación de la Guardia Civil fue clave, pero también lo fue la colaboración con otros cuerpos policiales, que facilitó contrastar datos y confirmar que el investigado había vendido joyas robadas en un establecimiento de compraventa local. Lo más sorprendente: lo hizo usando su nombre real.

Además, una identificación lofoscópica positiva (huella dactilar) en uno de los vehículos recuperados en una zona de ocio terminó de afianzar la vinculación con los delitos.

Delincuente habitual: ya estaba en prisión

Aunque la operación ha sido reciente, la imputación se ha realizado sobre un individuo que ya se encontraba interno en un centro penitenciario, cumpliendo condena por otros hechos. Según ha confirmado la Guardia Civil, acumula numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Una vez recopiladas todas las pruebas, las diligencias fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana, que asumirá el proceso judicial.