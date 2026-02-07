Un camión atropella a dos mujeres en Arucas tras un choque múltiple y deja a una de ellas herida de gravedad

Dos mujeres resultaron heridas, una de ellas de carácter grave, en la mañana de este sábado tras un accidente de tráfico con atropello registrado en la carretera GC-330, dentro del término municipal de Arucas, en Gran Canaria. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, recibió la alerta del suceso a las 8.45 horas.

El incidente se produjo después de la colisión entre dos turismos, uno de los cuales impactó posteriormente contra un camión. Como consecuencia de esta cadena de impactos, el vehículo pesado terminó arrollando a dos personas que se encontraban en la vía, provocándoles diversas lesiones.

Activación inmediata de los servicios de emergencia

Tras recibir la alerta, el 112 Canarias activó de forma inmediata los recursos de emergencia necesarios para atender el accidente, dada la gravedad del aviso y el número de personas afectadas. Hasta el lugar se desplazaron varios efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como miembros del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Guardia Civil y Policía Local.

En concreto, el SUC movilizó una ambulancia medicalizada, una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, con el objetivo de garantizar una atención sanitaria rápida y especializada a las personas heridas.

Más información sobre el funcionamiento del sistema de emergencias puede consultarse en la web oficial del 112 Canarias: https://www.gobiernodecanarias.org/112/

Estado de las personas afectadas

El personal sanitario del SUC asistió en el lugar del accidente a dos mujeres, ambas con lesiones de distinta consideración. Una mujer de 56 años presentaba politraumatismos de pronóstico grave. Tras ser estabilizada en el lugar del suceso, fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Además, una mujer de 49 años sufrió diversas contusiones de carácter moderado y fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.

Intervención de bomberos y fuerzas de seguridad

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se encargaron de asegurar la zona del accidente, evitando riesgos adicionales tanto para las personas implicadas como para el resto de usuarios de la vía. Su actuación permitió garantizar la seguridad durante la asistencia sanitaria y las labores posteriores.

Por su parte, la Guardia Civil asumió la instrucción de las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro, mientras que la Policía Local de Arucas colaboró en el dispositivo, regulando el tráfico y facilitando el acceso de los servicios de emergencia.