Hospitalizado un motorista tras chocar contra un coche en Teror
Un hombre de 40 años fue atendido por el SUC y trasladado al Hospital Universitario Vithas Santa Catalina tras un accidente en la carretera GC-21, en Gran Canaria
La tarde del sábado 7 de febrero, un motorista de 40 años resultó herido tras sufrir una colisión con un automóvil en el kilómetro 10 de la carretera GC-21, en el municipio grancanario de Teror. El siniestro se registró sobre las 16:37 horas y movilizó a varios recursos de emergencia, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Tras recibir el aviso de una persona herida en una colisión entre moto y coche, el CECOES activó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de la Guardia Civil y operarios del área de Carreteras. El personal sanitario atendió al motorista en el lugar, que presentaba contusiones de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Vithas Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, donde continuó recibiendo atención médica.
Guardia Civil instruye diligencias
La Guardia Civil de Tráfico se encargó de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro, mientras que los operarios de Carreteras despejaron la vía para permitir el restablecimiento del tráfico en esta carretera de acceso habitual a las medianías y cumbres de la isla.
