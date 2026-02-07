Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hospitalizado un motorista tras chocar contra un coche en Teror

Un hombre de 40 años fue atendido por el SUC y trasladado al Hospital Universitario Vithas Santa Catalina tras un accidente en la carretera GC-21, en Gran Canaria

Imagen de archivo de una ambulancia del SUC

Imagen de archivo de una ambulancia del SUC

Bruno Betancor

Teror

La tarde del sábado 7 de febrero, un motorista de 40 años resultó herido tras sufrir una colisión con un automóvil en el kilómetro 10 de la carretera GC-21, en el municipio grancanario de Teror. El siniestro se registró sobre las 16:37 horas y movilizó a varios recursos de emergencia, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Tras recibir el aviso de una persona herida en una colisión entre moto y coche, el CECOES activó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de la Guardia Civil y operarios del área de Carreteras. El personal sanitario atendió al motorista en el lugar, que presentaba contusiones de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Vithas Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, donde continuó recibiendo atención médica.

El afectado, un varón de 40 años, fue atendido en el lugar por el equipo sanitario, que diagnosticó contusiones de carácter moderado. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Universitario Vithas Santa Catalina, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, para una valoración médica más completa y el tratamiento de sus lesiones.

Guardia Civil instruye diligencias

La Guardia Civil de Tráfico se encargó de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro, mientras que los operarios de Carreteras despejaron la vía para permitir el restablecimiento del tráfico en esta carretera de acceso habitual a las medianías y cumbres de la isla.

