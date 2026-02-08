Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cierran una carnicería en Puerto del Rosario por vender carne caducada

Una inspección conjunta destapa graves irregularidades en un establecimiento cárnico de la capital de Fuerteventura, lo que ha obligado a su cierre por riesgo para la salud pública

Estado de la carnicería cerrada. / Policía Local de Puerto del Rosario

Bruno Betancor

Puerto del Rosario

Una carnicería de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, ha sido cerrada de forma cautelar tras una inspección conjunta entre la Policía Local y técnicos del Servicio de Salud Pública. La intervención tuvo lugar el pasado viernes y se saldó con el precinto inmediato del establecimiento, al constatarse graves deficiencias que ponían en peligro la salud de los consumidores.

Durante la inspección, los agentes y sanitarios hallaron productos cárnicos en mal estado, con signos evidentes de descomposición y conservación inadecuada. Estas circunstancias representan una amenaza directa para la salud pública, dado el riesgo de intoxicaciones o enfermedades de transmisión alimentaria.

Además, se identificaron irregularidades en el etiquetado de los productos, lo que impide al consumidor conocer aspectos clave como la fecha de caducidad, el origen de la carne o las condiciones de almacenamiento recomendadas. Estos fallos suponen una infracción grave de la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria.

Carencia de Registro General Sanitario

Uno de los aspectos más preocupantes fue que el negocio carecía del obligatorio Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, un requisito imprescindible para operar legalmente en el sector alimentario. Este registro garantiza que los establecimientos cumplen los requisitos técnicos y sanitarios establecidos por la legislación española y europea.

