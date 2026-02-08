Un motorista desafía la muerte en la GC-60: una maniobra temeraria que pudo acabar en tragedia en Gran Canaria

Un segundo. Un volantazo. Un milímetro más… y estaríamos hablando de muertos. Pero esta vez, por suerte, el milagro se impuso a la estadística. A comienzos de febrero, un motorista protagonizó una escena estremecedora en la carretera GC-60, a la altura del municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria.

El vídeo, grabado desde otro vehículo, muestra cómo el conductor invade el carril contrario con otro coche acercándose de frente, y sin frenar, se cuela entre dos vehículos en una maniobra absolutamente temeraria.

Canarias registra un preocupante repunte de muertes en carretera: 53 fallecidos en 2025

Las cifras publicadas recientemente por la Dirección General de Tráfico (DGT) confirman que Canarias cerró 2025 con 53 personas fallecidas en accidentes de tráfico, lo que supone 14 víctimas más que en 2024, y representa uno de los mayores incrementos por comunidades autónomas. Este dato contrasta con la tendencia general del país, donde el número de fallecidos descendió un 3%. En total, 1.119 personas perdieron la vida en 1.028 accidentes en las carreteras españolas.

Este aumento en el Archipiélago se produce a pesar de que la siniestralidad en España ha alcanzado uno de los niveles más bajos desde 1960, con una tasa de mortalidad de 2,1 fallecidos por millón de desplazamientos. Sin embargo, en Canarias los datos preocupan: la mayoría de las víctimas mortales se concentraron en vías secundarias, como la GC-60 en Gran Canaria, escenario de numerosos siniestros. La DGT ha insistido en que tres de cada cuatro muertes se producen fuera de autopistas o autovías, en tramos donde la imprudencia —como el adelantamiento grabado recientemente— puede resultar letal.

Además, los motoristas siguen siendo uno de los colectivos más vulnerables, con 304 fallecidos a nivel nacional en 2025, cinco más que el año anterior. En vías secundarias, donde la visibilidad es limitada y los márgenes de maniobra estrechos, murieron 232 motoristas.