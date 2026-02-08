Muere una motorista en Fuerteventura

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pozo Negro, en Fuerteventura

Pozo Negro, en Fuerteventura

Puerto del Rosario

Una mujer de 46 años ha perdido la vida este domingo, 8 de febrero, en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera a Pozo Negro, en el municipio de Puerto del Rosario, isla de Fuerteventura. El suceso se produjo a las 13:52 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió una alerta sobre la caída de una motorista en dicha vía.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó de inmediato dos recursos sanitarios: una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. A su llegada al lugar del accidente, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de la conductora, ya que presentaba lesiones incompatibles con la vida.

La intervención también contó con la Guardia Civil, que procedió a instruir las diligencias correspondientes y a recabar los datos necesarios para esclarecer las circunstancias del suceso.

