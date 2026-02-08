Dos niños heridos por un accidente de moto en Lanzarote
Un menor de 9 años fue asistido inicialmente por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras presentar varios traumatismos de carácter moderado
Dos menores de edad han resultado heridos tras el choque de dos motocicletas ocurrido en un camino de tierra de la zona de El Jablero, en el municipio lanzaroteño de Teguise, este domingo 8 de febrero a las 13:50 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
En el siniestro se vieron implicados dos chicos, de 9 y 14 años. El menor de 9 años fue asistido inicialmente por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras presentar varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.
Por su parte, el menor de 14 años presentaba contusiones leves y fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario para su valoración.
Intervención rápida de los servicios de emergencia
La alerta fue recibida por el 1-1-2, que activó de inmediato los recursos de emergencia. El personal del SUC se desplazó hasta el lugar y asistió a los dos afectados en el mismo camino de tierra donde se produjo el accidente.
La Policía Local de Teguise también acudió al lugar de los hechos, donde realizó el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del suceso.
