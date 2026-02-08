Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatada en helicóptero una joven en el barranco de los Cernícalos

La accidentada fue trasladada al Hospital para una valoración médica completa, aunque se confirmó en el lugar que sufría una fractura en el tobillo

Telde

Una jornada de senderismo en el barranco de los Cernícalos, uno de los espacios naturales más visitados de Gran Canaria, terminó con un complejo operativo de rescate este domingo 8 de febrero, después de que una joven sufriera una fractura en el tobillo a la altura de la primera cascada del barranco, en el municipio de Telde.

El aviso de emergencia movilizó rápidamente a los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y a voluntarios de Protección Civil de Telde, que accedieron hasta la zona de difícil acceso para asistir a la senderista, que no podía desplazarse por sus propios medios debido a la lesión.

Dadas las condiciones del terreno, se solicitó la intervención de un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, que realizó la evacuación aérea de la joven a las 13:30 horas.

La accidentada fue trasladada al Hospital para una valoración médica completa, aunque se confirmó en el lugar que sufría una fractura en el tobillo, según las primeras estimaciones de los servicios sanitarios presentes.

