Accidente en cadena en la GC-3 a la altura de Siete Palmas deja un herido leve

Un accidente de tráfico múltiple ocurrido este lunes a las 7:50 horas en la GC-3, a la altura del enlace con Siete Palmas, en el tramo de Tamaraceite en dirección sur, ha dejado al menos una persona herida de carácter leve.

En el siniestro se vieron implicados cinco vehículos que colisionaron por alcance, provocando importantes retenciones en la vía durante las primeras horas del día.

Al lugar del accidente acudieron de inmediato una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, el Servicio de Carreteras, así como agentes de la Policía Canaria, quienes fueron los primeros en intervenir al encontrarse en la zona.