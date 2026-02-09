Robos en minutos y a plena luz del día: la Guardia Civil frena dos hurtos al descuido en Mogán

La Guardia Civil ha detenido en Mogán a un hombre acusado de cometer dos hurtos al descuido el pasado 27 de enero en zonas de ocio y residenciales del municipio. El sospechoso actuó con rapidez y aprovechando momentos de vulnerabilidad de sus víctimas, logrando sustraer objetos de valor por un total de más de 1.400 euros.

El primero de los hechos ocurrió a primera hora de la mañana en un local en obras, donde un trabajador realizaba tareas de reforma. El presunto ladrón entró al establecimiento abierto, distrajo al operario alegando que se le había caído un trozo de pan y salió rápidamente con un teléfono móvil de alta gama, valorado en unos 800 euros, oculto entre sus pertenencias.

Poco más de una hora después, se dirigió a un complejo residencial cercano, donde aprovechó la salida de unos turistas para acceder al edificio. En el rellano de una vivienda, robó una bolsa de bebé con efectos personales, documentación, unas gafas de sol de marca y otros accesorios valorados en más de 600 euros. El momento del robo coincidió con un instante en el que la madre de la vivienda había vuelto brevemente al interior para recoger al menor.

Gracias al aviso al Centro Operativo de Servicios (COS), una patrulla de la Guardia Civil se desplazó rápidamente al lugar, donde el presunto autor fue retenido por familiares de la víctima y un trabajador de la zona tras un forcejeo en el ascensor.

Durante el registro de seguridad, los agentes no solo recuperaron los efectos del segundo hurto, sino que localizaron otro teléfono móvil, cuya procedencia el detenido no pudo justificar. A pesar de que intentó bloquearlo, la Guardia Civil logró identificar al legítimo propietario mediante gestiones técnicas con la tarjeta SIM: era el trabajador del local en obras asaltado esa misma mañana.

Ambos delitos quedaron así esclarecidos incluso antes de que la primera víctima hubiera interpuesto la denuncia, y las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, donde se ha ordenado la celebración de un juicio rápido.

Desde la Guardia Civil se advierte de la especial gravedad de estos hechos por la forma de actuar del detenido: accediendo a espacios privados y aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas, como en este caso una madre con un bebé. La resistencia que mostró al intentar huir demuestra, según los investigadores, que este tipo de hurtos puede escalar fácilmente en peligrosidad.