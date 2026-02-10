El fallecido en Las Canteras murió por causas naturales

El hombre cuyo cadáver fue localizado este lunes en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, con un fuerte golpe en la cabeza falleció por causas naturales, según ha reflejado la autopsia.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses descarta que la víctima, que aún no ha podido ser identificada, sufriese una muerte violenta y los indicios apuntan a que el golpe se produjo al caer al suelo.

Fue un trabajador del Real Club Victoria quien dio la voz de alarma al localizar al varón, que no respondía a estímulos, sobre las 11:30 horas del lunes en una rampa de la zona de La Puntilla. El empleado descubrió que había fallecido cuando intentó despertarlo para subirlo a una barca por la rampa que une el paseo con la playa.

Pernoctaban personas sin hogar

Acudieron a la zona agentes de la Policía Nacional, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que solo pudieron confirmar la muerte.

El área donde se produjo el hallazgo es una zona en la que suelen pernoctar personas sin hogar y la Policía Nacional trata de averiguar si el fallecido es un sintecho que dormía en ese lugar. Algunas fuentes apuntan a que se trata de un hombre asiático que dormía de forma habitual en la playa.

Alrededor del cuerpo se localizaron también varias bebidas alcohólicas.