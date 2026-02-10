Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retenciones en la Avenida Marítima tras un accidente entre coche y moto en hora punta

Una colisión entre un coche y una moto en la Avenida Marítima de Gran Canaria causó importantes retenciones en ambos sentidos de la vía

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Una colisión entre un coche y una moto registrada a las 6:59 horas de este martes ha provocado importantes retenciones en ambos sentidos de la Avenida Marítima de Gran Canaria, especialmente en dirección Santa Catalina.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 recibió el aviso y activó a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico y prestaron asistencia en la zona.

La conductora de la moto fue trasladada al Hospital Santa Catalina con heridas de carácter leve.

Aunque la situación ya está siendo gestionada por los efectivos policiales, continúan las retenciones en ambos sentidos de la vía. Se recomienda precaución y, si es posible, optar por rutas alternativas hasta que se normalice el tráfico.

