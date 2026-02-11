Un coche sin frenos deja siete heridos en una terraza en Tenerife

Siete personas resultaron heridas durante la mañana de este martes después de que un coche impactara contra la terraza de una cafetería en el barrio de La Salud, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos ocurrieron a las 9:15 horas en la calle Mencey Bencomo por circunstancias que están bajo investigación del Grupo de Atestados de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

Una de las principales hipótesis de los agentes de dicha unidad es que el vehículo estaba aparcado, pero mal inmovilizado; es decir, que no tenía puesto el freno de mano o que este no realizó su función de forma adecuada.

Marcha atrás

El turismo se fue marcha atrás contra la terraza de una cafetería de la zona y causó diferentes lesiones a siete de los clientes, según la información ofrecida por las fuentes consultadas.

El suceso generó un gran despliegue de patrullas y motoristas de la Policía Local, así como de diversas ambulancias para atender a los afectados.

Corte de la vía

Algunos de los agentes municipales llevaron a cabo el corte de la calle para facilitar la labor del personal sanitario y de sus compañeros del Grupo de Atestados.

Según la información ofrecida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias, todos los heridos sufrieron contusiones y traumatismos de carácter leve.

Dos de los perjudicados fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc), otros tantos a la Clínica Parque y un par de ellos al Hospital San Juan de Dios.

El séptimo herido fue asistido en el lugar y no requirió traslado a un centro hospitalario.

La calle Mencey Bencomo es una vía que enlaza La Salud Bajo con La Salud Alto, por lo que registra un gran volumen de circulación cada día.