Herido moderado un hombre de 69 años tras un atropello en la Rambla Medular de Arrecife en Lanzarote
Sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendieron al varón, que salío proyectado varios metros fruto del impacto, y lo trasladaron al Hospital Doctor José Molina Orosa
Un hombre de 69 años resultó herido de carácter moderado este miércoles, 11 de febrero, tras sufrir un atropello en la Rambla Medular, en el municipio de Arrecife (Lanzarote). El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso del suceso a las 8.13 horas.
El aviso recibido por el 1 1 2 alertaba de que una persona había sido alcanzada por un vehículo y había salido proyectada varios metros en la citada vía. De inmediato, se activaron los recursos de emergencia necesarios para atender la incidencia.
Traslado al Hospital Molina Orosa
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyos sanitarios valoraron al afectado en el lugar del incidente. En el momento inicial de la asistencia, el hombre presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones.
Tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa, centro hospitalario de referencia en la isla.
Intervención policial
La Policía Local de Arrecife acudió también al lugar del atropello y se hizo cargo de la instrucción del correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del suceso.
