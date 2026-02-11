Un hombre de 44 años, en estado grave tras colisionar contra una rotonda en Fuerteventura

Un hombre de 44 años resultó herido de carácter grave este miércoles, 11 de febrero, tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera FV-10, dentro del término municipal de Puerto del Rosario (Fuerteventura). El siniestro se produjo en torno a las 06:53 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

La alerta recibida por el 1 1 2 indicaba que un vehículo había colisionado contra una rotonda y que su conductor necesitaba asistencia sanitaria urgente. De inmediato, el centro coordinador activó los recursos de emergencia previstos para este tipo de incidentes en la red viaria.

Traslado al Hospital General de Fuerteventura

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada. El personal sanitario atendió al conductor en el lugar del accidente.

En el momento inicial de la asistencia, el afectado presentaba un traumatismo lumbar de carácter grave. Tras ser estabilizado, fue trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura, centro adscrito al Servicio Canario de la Salud (SCS).

Intervención de bomberos y Guardia Civil

En el operativo también participaron los Bomberos de Puerto del Rosario, que colaboraron con el equipo sanitario durante la atención al herido, así como la Guardia Civil, que se encargó de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.