Un hombre de 50 años, en estado grave tras ser atropellado por una guagua en Lanzarote

Un hombre de 50 años resultó herido de carácter grave en la tarde del martes tras ser atropellado por una guagua en el municipio de Tías (Lanzarote), según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El suceso tuvo lugar en la Avenida Las Playas, en la zona turística de Puerto del Carmen El 112 recibió, a las 15.45 horas, una alerta en la que se comunicaba que un varón había sido alcanzado por un vehículo de transporte público y necesitaba asistencia sanitaria urgente.

Tras la llamada, el CECOES activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para atender la situación.

Traslado urgente al Hospital Molina Orosa

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. El personal sanitario asistió al afectado en el lugar del incidente.

Según la valoración inicial facilitada por el SUC, el hombre presentaba politraumatismos de carácter grave. Una vez estabilizado, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, centro hospitalario de referencia en la isla, dependiente del Servicio Canario de la Salud.

Intervención policial

La Policía Local de Tías también acudió al lugar y se encargó de realizar el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del atropello.