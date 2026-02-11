Un hombre de 76 años, grave tras sufrir un ahogamiento en Playa del Inglés

Un hombre de 76 años permanece en estado grave tras sufrir este miércoles un ahogamiento en la Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana.

El incidente tuvo lugar hacia las 12.09 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de que varios bañistas habían sacado del agua a un hombre que necesitaba atención sanitaria.

Tras la alerta, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia. Efectivos de Cruz Roja que se encontraban en la zona le practicaron las primeras maniobras de auxilio en la orilla hasta la llegada de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El equipo sanitario constató que el afectado presentaba síntomas de ahogamiento incompleto. Una vez estabilizado, fue evacuado en estado grave al Hospital Hospiten Roca. La Policía Local también colaboró en el dispositivo desplegado en la playa.