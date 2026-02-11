Un hombre de 76 años, grave tras sufrir un ahogamiento en Playa del Inglés
El bañista fue rescatado por varias personas y trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Hospiten Roca tras ser estabilizado en la orilla
Un hombre de 76 años permanece en estado grave tras sufrir este miércoles un ahogamiento en la Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana.
El incidente tuvo lugar hacia las 12.09 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de que varios bañistas habían sacado del agua a un hombre que necesitaba atención sanitaria.
Tras la alerta, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia. Efectivos de Cruz Roja que se encontraban en la zona le practicaron las primeras maniobras de auxilio en la orilla hasta la llegada de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El equipo sanitario constató que el afectado presentaba síntomas de ahogamiento incompleto. Una vez estabilizado, fue evacuado en estado grave al Hospital Hospiten Roca. La Policía Local también colaboró en el dispositivo desplegado en la playa.
- San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas
- Un profesor del Claret denuncia que un alumno lo extorsionó haciéndose pasar por una menor
- Viera regresa de Estados Unidos y se alista para Miranda
- Pedro Sánchez lo hace oficial: el Gobierno 'regala' 400 euros para pagar el recibo de la luz si los hogares canarios cumplen estos requisitos
- Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
- Un juez investiga si un hombre falsificó la firma de su madre enferma y permitió la construcción de 468 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria
- El centro comercial El Barco en La Garita abrirá antes del verano tras más de 20 años cerrado
- Desactivada la búsqueda de Fayna María G. F., localizada en buen estado en Las Palmas de Gran Canaria