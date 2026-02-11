Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio en la Casa del Niño de Las Palmas de Gran Canaria

La rápida actuación de Policía Local, Bomberos y Policía Nacional permitió evacuar la torre del edificio y controlar el incendio sin que se registraran daños personales graves

Incendio en la Casa del Niño de Las Palmas de Gran Canaria

Incendio en la Casa del Niño de Las Palmas de Gran Canaria

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Un incendio declarado en la Casa del Niño, en Las Palmas de Gran Canaria, movilizó en la tarde del miércoles 11 de febrero a un amplio dispositivo de emergencias formado por la Unidad de Tráfico y la Unidad Territorial de Barrios de la Policía Local, efectivos del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional.

La intervención se saldó con el desalojo preventivo de las personas que se encontraban en la torre del edificio, sin que se hayan comunicado daños personales de gravedad.

