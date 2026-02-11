Investigado en Gran Canaria por difundir imágenes íntimas de su expareja sin consentimiento

La Guardia Civil de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), ha concluido la investigación de un hombre como presunto autor de un delito contra la intimidad, en su modalidad de descubrimiento y revelación de secretos, relacionado con la difusión no consentida de contenido íntimo, comúnmente conocido como sexting, ha informado la Benemérita este miércoles en un comunicado.

Los hechos se desarrollaron entre finales de diciembre de 2025 y enero de 2026 y tuvieron como escenario principal el entorno de una calle de Vecindario, donde la víctima denunció estar sufriendo acoso y la vulneración de su derecho a la propia imagen.

Según la información facilitada, la investigación se inició tras la denuncia presentada por una mujer que aseguró estar siendo objeto de una campaña de desprestigio y coacciones por parte de un varón con el que había mantenido una relación sentimental.

Envío de material sexual a un tercero sin consentimiento

De acuerdo con las diligencias practicadas, el investigado, presuntamente movido por los celos, envió fotografías íntimas y vídeos de contenido sexual explícito a un tercero, que resultó ser una expareja de la denunciante. Las imágenes habían sido captadas anteriormente en un local de ocio y en un domicilio particular, pero en ningún caso existió autorización para su difusión.

La difusión de este tipo de contenidos sin consentimiento constituye un delito tipificado en el Código Penal español, concretamente en el artículo 197, relativo al descubrimiento y revelación de secretos.

Desde la Guardia Civil recuerdan que compartir imágenes íntimas sin permiso no solo vulnera la privacidad, sino que puede tener consecuencias penales graves.

Análisis de pruebas digitales y testigos

Los agentes llevaron a cabo un examen detallado de las pruebas digitales aportadas por la víctima, entre ellas capturas de pantalla de conversaciones mantenidas a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram. En dichos mensajes, según consta en la investigación, el investigado utilizaba expresiones de carácter vejatorio hacia la mujer.

Una de las claves del caso fue la declaración de un testigo que confirmó haber recibido de manera no solicitada el material íntimo. Además, este testigo señaló que fue contactado de forma insistente por el presunto autor para obtener información sobre la vida privada de la víctima.

El varón remitió material audiovisual de carácter sexual a terceras personas con el objetivo de menoscabar la integridad moral y la intimidad de la víctima

Este tipo de actuaciones pueden encuadrarse dentro de las formas de violencia psicológica y digital, ya que la difusión de contenido íntimo busca dañar la reputación y la estabilidad emocional de la persona afectada.

Localización del sospechoso y diligencias judiciales

Durante la investigación, los agentes lograron identificar y localizar al sospechoso. Según se detalla, el hombre mostró inicialmente una actitud desafiante en los contactos telefónicos con la Guardia Civil, alegando compromisos laborales fuera de la isla para justificar su ausencia.

No obstante, la consistencia de las pruebas recopiladas y el trabajo técnico desarrollado por los investigadores propiciaron su comparecencia en dependencias oficiales. El pasado 2 de febrero, fue informado de sus derechos y se instruyeron las correspondientes diligencias por su presunta participación en los hechos.

El atestado policial, que incluye la documentación aportada por la denunciante y el resultado de las actuaciones técnicas, ha sido remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, que continuará con el procedimiento judicial.

Consecuencias del 'sexting' no consentido

La Guardia Civil subraya que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento no es un hecho menor. Se trata de una conducta que puede provocar un grave daño moral, ya que el contenido digital puede reproducirse y compartirse de forma masiva en cuestión de segundos.

Además, la permanencia de este material en el entorno digital puede generar lo que se conoce como victimización secundaria, es decir, un sufrimiento prolongado derivado de la constante posibilidad de que el contenido vuelva a difundirse.

Importancia de denunciar de inmediato

Este caso pone de relieve la necesidad de denunciar de forma inmediata ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cualquier situación relacionada con la difusión no autorizada de imágenes íntimas. Actuar con rapidez permite frenar la cadena de distribución y preservar pruebas digitales fundamentales para la investigación.

La Guardia Civil dispone de unidades especializadas en delitos tecnológicos, y recomienda conservar mensajes, capturas de pantalla y cualquier evidencia que pueda acreditar los hechos.

La utilización indebida de las tecnologías de la comunicación puede tener consecuencias legales relevantes y un impacto profundo en la vida de las víctimas. La actuación policial en Vecindario evidencia la importancia de la colaboración ciudadana y la denuncia para proteger la dignidad y la intimidad en el entorno digital.